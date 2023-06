Michał Kołodziejczak stracił prawo jazdy za prędkość. 52 km/h za dużo

Kołodziejczak w rozmowie z WP przyznaje, że w piątek po południu podczas podróży do Elbląga został zatrzymany do kontroli przez patrol drogówki. Według pomiaru w terenie zabudowanym jechał 102 km/h. Jak poinformował WP st. asp. Daniel Boła z Komendy Powiatowej Policji w Kole, do kontroli doszło przed godziną 14 w miejscowości Krzewo (gm. Dąbie).