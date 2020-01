WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał kamiński + 2 julia przyłębskatłit Natalia Durman 23-01-2020 (09:59) Michał Kamiński zdumiony decyzją prezes TK Julii Przyłębskiej Prezes TK Julia Przyłębska zawiesiła posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego. Jej decyzję komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu... Rozwiń Prezes Przyłębska jest co? Tyranem … Rozwiń Transkrypcja: Prezes Przyłębska jest co? Tyranem teraz? Która mówi, że zawiesza działalność trzech izb Sądu Najwyższego? Ja mam na myśli klasyczne rozumienie słowa tyrania. Tyrania jako przeciwieństwo republiki. Republika, w której każdy jest wolny i władze podlegają kontroli. To, co robi pani sędzia Przyłębska - notabene powołana na funkcję sędziego przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Według samych diagnoz prezydenta, premiera i Jarosława Kaczyńskiego ci sędziowie są skażeni. To są słowa obozu władzy. Sędziowie powoływani przez władzę komunistyczne są skażeni. I oto sędzina powołana przez Radę Państwa w PRL-u ma być w Polsce strażnikiem Konstytucji. No to albo w jednej sprawie kłamią, albo w drugiej sprawie kłamią. A tak naprawdę kluczą w każdej. Jak w takim razie odbiera pan tę wczorajszą decyzję, postanowienie prezes Przyłębskiej? Znaczy, ja się zastanawiam gdzie zdaniem pani Przyłębskiej jest spór kompetencyjny między Sejmem, a Trybunałem? Nie widzę absolutnie żadnego sporu kompetycyjnego. A myśli pan, że Polacy odbiorą to tak. Dobrze, że mamy prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który potrafi wejść w takiej sytuacji i postanowić. Myślę panie redaktorze - bardzo dobre pytanie. Myślę, że Polacy w tym sporze mogą go do końca nie rozumieć. Dlatego rolą opozycji jest powiedzenie bardzo wyraźnie. W tym sporze po pierwsze i po drugie w wyborach prezydenckich, które są za progiem. Chodzi w Polsce o coś, co każdy łatwo zrozumie. Czy Jarosław Kaczyński i jego koledzy mają być bez żadnej kontroli sądowniczej i politycznej w wymiarze prezydenckim? Czy mogą rządzić Polską, jak chcą? I myślę, że także ci wyborcy, którym pewne aspekty polityki Prawa i Sprawiedliwości mogą się podobać. Albo którzy uważają, że różne siły polityczne mają różne racje. I nikt nie ma - w tym opozycja, nie ma monopolu na mądrość. Ale nie ma monopolu na mądrość zwłaszcza obóz władzy. Bo on ma więcej pokus, by tej władzy nadużywać niż opozycja. I dlatego potrzebna jest kontrola. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. Czy jesteśmy bardziej, czy mniej konserwatywni i tak dalej, i tak dalej. Władzy potrzebna jest kontrola. Wszystko co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest to, by tej kontroli nad nimi było mniej. A jak się, co się dzieje z Polską, kiedy oni są pozbawieni kontroli? Proszę, otwórzmy sprawę Banasia. Otwórzmy sprawę CBA dzisiaj, z której się okazuje, znikają pieniądze. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pozbawieni kontroli rządzą źle. I dzisiaj mój przekaz, proszę do mnie mieć pretensję o mój przekaz, a nie o przekaz całej opozycji. Ja mówię bardzo wyraźnie. Mówi to Kosiniak-Kamysz. Cała sprawa nie polega na kolejnej odsłonie wojny i nawalanki. Cała sprawa dotyczy tego, czy państwo polskie będzie miało równowagę pomiędzy władzami. Czy władza PiS-u będzie podlegała jakiejś kontroli? Nie chcą tej kontroli w mediach - proszę zobaczyć, jak wyglądają media publiczne. Które w żaden sposób nie spełniają funkcji kontrolnej nad władzą. Wymiar sprawiedliwości jest taki, że w sprawie Grodzkiego szczuje się na rzekome łapówki sprzed 30-stu lat. A przez rok nie robi się nic w sytuacji, w której osoba znana z imienia i nazwiska twierdzi, że w obecności Jarosława Kaczyńskiego doszło do wręczania korzyści majątkowej. I w tej sprawie wymiar sprawiedliwości milczy. W związku z powyższym powtórzę. Prezydent w rękach PiS-u i sądy w rękach PiS-u oznaczają władzę bez żadnej kontroli. A w interesie każdego obywatela Rzeczypospolitej jest to, by władza podlegała kontroli.