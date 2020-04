WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze lech kaczyński + 3 michał kamińskiJarosław Kaczyńskitłit 1 godzinę temu Michał Kamiński: wiem, że Lech Kaczyński nie popierałby tego, co dzisiaj robię - Trudno mi o tym mówić, nawet po 10 latach - stwierdził w programie "Tłit" Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu i były bliski współpracownik... Rozwiń często pan wraca do tamtego dnia D … Rozwiń Transkrypcja: często pan wraca do tamtego dnia Do tego 10 kwietnia 2010 roku do momentu kiedy Pan próbował zrozumieć co się wydarzyło i przyjąć to w ogóle wiadomości że to mogło się zdarzyć na dobrą sprawę chyba do dzisiaj tego mi Przyjąłem u mnie to są bardzo trudne rzeczy ja powiem wam szczerze że trudno mi o nich mówić ale po 10 latach u mnie portret świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci arcybiskupa Mirona który był moim przyjacielem przewodnikiem duchowym mogę tak powiedzieć prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego portret Sławka Skrzypka prezesa NBP Mariuszek Anglika wtedy Czekaj potrzebne do zastanów kancelarii prezydenta moich Przyjaźni portrety wiszą na mojej ścianie Dużo częściej niż wymyślą przed 10 laty myślę dziś po 10 latach i w wymiarze osobistym Gdyby byli dziś to wyrobili to by mi powiedzieli jak minie od żebyśmy się zgadzali o to byśmy się kłócili często mi ich brakuje Jakbyś kupa Mirona przez te ostatnie 10 lat takich życiowych sprawach bo był to człowiek który z moich trudnych relacjach bardzo trudnych relacjach z Panem Bogiem zawsze był tym głosem który pokazywał mi inną stronę niż tą którą ja już wtedy szedłem Ale mimo to pozostaliśmy w tym ogromnym szacunku myślę tak jakieś braterskiej miłości Co to są ludzie którzy odeszli pan prezes Kaczyński zna są bardzo dla mnie wiele nie tylko dlatego że bardzo młodego człowieka uczynił sekretarzem stanu w swojej kancelarii nie tylko dlatego że był człowiekiem któremu ja mogłem się zwiedzać ze swoich tak za bardzo osobistych problemu ale także dlatego że wiem iż był człowiekiem naprawdę szczerze oddany w Polsce jak każdy nie był wolny od 2 ale był człowiekiem bardzo porządnym i oddanym Polsce Wiem również że z całą pewnością nie nie popierał by tego to ja dzisiaj robię i dlatego wiem że mi nie wolno się na to źle powoływać i nigdy przez te 10 lat tego nie robiłem Natomiast ja myślę że warto właśnie dlatego że ja dziś jestem w opozycji wobec tego obozu który Moim zdaniem jednak uzurpator z tym szczęściem został stworzony jakimś micie zamachu swoją polityczną tożsamość przez ostatnie 10 lat ale ale warto chyba powiedzieć tej strony politycznej której dzisiaj jestem w moim zdaniem zabrakło słów mi zabrakło słów refleksji nad bardzo często krzywdzący mi opiniami pod adresem Lecha Kaczyńskiego i warto przypomnieć sobie że wtedy bardzo często o niezwykle porządnego człowieka spotykały ataki czy krytyka zupełnie nie zasłużona bardzo niewielu osób osób po tej śmierci Lecha Kaczyńskiego zdobyło się na taką refleksje A wydaje mi się że Czego mi tak że brakuje będąc bardzo bardzo krytyczny wobec tej haniebnej rzeczy jaką że śmierdzi brata uczynił Jarosław Kaczyński i jego obóz polityczny nie mogę nie powiedzieć ze słów Przepraszam z drugiej strony tam tego spróbować tego zabrakło ale dzisiaj prezes PiS mówi tak w polskim radiu brat kontynuował swoją politykę mimo trudności mimo przemysłu Pogardy nie cofał się o krok to zmieniało Polskę czego brakuje polskiej polityce po śmierci Lecha Kaczyńskich Ja myślę że mówię nie tak ale prezydent Kaczyński potrafił jasne może w sensie moralnym nie śmiem twierdzić że cofał się w jakiejkolwiek sprawie ale był politykiem również elastyczny ma dzisiaj obozowi władzy brakuje Ja przypomnę że tylko z powodu tej tragedii smoleńskiej pan prezydent Kaczyński nie poleciał 9 maja 2010 roku do Moskwy świętować zwycięstwo Związku Radzieckiego nad faszyzmem i co więcej zaprosił do samolotu lecącego do Moskwy Generała Wojciecha Jaruzelskiego to mógłby Jakiś ogromny symbol pojednania Jarosław Lech Kaczyński chciał to zrobić po prostu nie zdążył i ja myślę że powiem wtedy ja rozumiem i nie śmiałbym nie rozumieć tym bardziej z byłem chwilę po katastrofie smoleńskiej mogłem obserwować to nie było łatwe Proszę mi wierzyć ból Jarosława Kaczyńskiego i ból po prostu niewyobrażalny ja mogę zrozumieć jego emocje trwającego dziś na poziomie ludzkim do czego nie mogę zrozumieć i przepraszam że to powiem to tego nie mogę wybaczyć to tego z tej zrozumiały i w sensie ludzkim na most i uczyniono polityczną pałkę która straszliwie dzieli łapki dzień pola w takim razie Mówi pan że do tej pory ma portrety w tym Lecha Kaczyńskiego na ścianie czego pana wciąż postać Lecha Kaczyńskiego dla pana Wtedy jeszcze młodszego 10 lat młodszego człowieka jaką naukę ciągle pan z tego wynosi Lech Kaczyński był człowiekiem który Poza wszystkim innym dzisiaj to zadzwoń Bardzo może dziwnie ale to był człowiek który zawsze naszych uczniów nie otwarł nauczył mnie otwartości na na choćby na na to sam był otwarty pilna bardzo różne Tradycje w polskiej myśli politycznej proszę Mieliśmy ze świętej pamięci Lecha bardzo wiele godzin gadaliśmy o historii Polski o Piłsudskim dmowskim Myślę że jak ta części nauczył mnie też szacunku dla instytucji państwa bo on nie miał i dlatego tak boli mnie to że ci którzy się na niego dzisiaj powołują tego szacunku dla instytucji ten to nie mają Albo często Zgoła z deptania gostynią sobie polityczną przyjemność ja muszę też Lech Kaczyński nauczył mnie i bardzo wyraźnie pokazał jak ogromną misją Polski jest budowanie dobrych relacji z Ukrainą Litwą i narodem żydowskim to są te sprawy w polityce między nawet najwięksi przeciwnicy Lecha Kaczyńskiego nie są w stanie odmówić ogromnych zachód i ogromnego zaangażowania pojednanie polsko-ukraińskie pojednanie i przyjaźń między Polakami i Ukraińcami a także wielkie dzieło pojednania i przyjaźni polsko żydowskiej to były też ogromne misję Lecha Kaczyńskiego w którym bardzo mocno śniegu