Michał Kamiński chwali Mateusza Morawieckiego. "Donald Tusk powinien przyjechać"

Według pana informacji albo według pana oczekiwań można się spodziewać Słów premiera Wiadomo że nie mamy Sytuacje porównywalne jest do Poważnymi Unii Potem z Jeśli chodzi o Unii Europejskiej i NATO Pozwoliła Polska Wieluń Puściła Że Szpital zagraniczny dominuje w Segmentach W polu To nie jest zdrowa sytuacja i nawet Pozwalasz Miłowo Przepływu kapitału Powód żeby w tej dziedzinie media Były Nie wiadomo że ten ja uważam że ten problem Później trzeba rozwiązać ale czy już będzie Czy już będzie propozycja żeby go rozwiązywać teraz I czy to będzie Ekspozytor Mira tego nie wiem jak my czekamy na decyzję Poli W sprawie mojej mamy przygotowane do oglądania Kwiatkiem do kożucha Mówił że po Gdyby Polacy żyli jak na zachodzie ale trochę takie jak Pzpr-u klasa Robotnicza piła szampana ustami przedstawicieli to na razie pizza pewnie Standard Zachodni albo Nielicznym swoim zwolennikom Całemu To do mediów z kolegą To do mediów panie Co do mediów Panie Ministrze ubóstwo jak pan wie skrajny się zobaczyć Podwyższyło Niepokojące Chciał Poznania komentarz Jeśli chodzi o media to Innym kraju zachód Media które są nazywane publiczne tak nie proponują tego słowa I nie służą za Cyniczne Względy I kłamliwe narzędzie obozu władzy jak Prawo Możemy teraz w mediach publicznych nie będzie czy wam pochwali premiera morawieckiego Zaproszenia wszystkich byłych Donald Tusk Ja jestem zdania że po Proszę nie i to jest bardzo Zwyczajnie pomijania tych którzy byli na Poprzedni Zwracanie Każdy ma swoje Zaz Tym że Polska dzisiaj wygląda tak jak wygląda i to jest bardzo Ze strony Morawieckiego co więcej jego pochwalę jeszcze za jedną rzecz którą W tym tygodniu za jego występ Bardzo niefortunnych Tata Takie rzeczy czy to będzie premiera Czy ktokolwiek inny z obozu władzy Usługiwał na to by być razem z nim Czy w tej Symbolicznej ale bardzo ważnej dla nas W jakim jest Historyczna Pospolitej z jednej strony czy Uszanowanie że ci którzy byli Premiera To nie ludzie którzy byli sprawcami ruiny Stwierdzili koledzy pana morawieckiego czy też Kondominium polsko-niemieckiego Określać zwykłe Premiera mi wolnej Polski Popełniając błędy i my Twoim koncie są Budował coś coś na zimę