Michał Dworczyk: rozmawiałem z Jerzym Owsiakiem. "Nieporozumienie"

Czy w ostatnich dniach w ostatnim czasie rozmawiał pan z szefem WOŚP Jerzym owsiakiem Tak rozmawiałem chyba 2 dni temu a może pan zdradzić o czym rozmawialiśmy żeby wyjaśnić sytuację związaną z transportem właśnie środków ochrony osobistej które Fundacja kupiła i chciała przetransportować do Polski właśnie oświadczył bo on w ostatni dzień marca że pozostajemy gotowi do realizacji transportu asortymentu medycznego zakupionego przez WOŚP Jak wygląda stan realizacji tych zadań i co na to Jerzy Owsiak my zaproponowaliśmy pomoc i ta propozycja jest cały czas aktualna nie tylko w wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy ale wszystkim którzy tego potrzebują którzy chcą ściągnąć środki ochrony Medycznej z zagranicy do Polski natomiast zostały ustalone pewne takie same dla wszystkich zasady po to żeby ten system logistyki która naprawdę jest gigantyczna bo to są dziesiątki milionów sztuk różnego asortymentu po to można było w sposób uporządkowany prowadzić i tak chciałem zapytać ale myślę że dobrze że wyjaśniliśmy sobie pewne nieporozumienie proszę w tym właśnie zapytać bo pewnie się że dobrze że wyjaśniliśmy sobie Ja uważam że to była dobra rozmowa i uważam że wyjaśniliśmy sobie na pewne nieporozumienie które miało miejsce bo w swoim spisie Owsiak sugerował że zostali potraktowani jako środowisko w jakiś sposób szczególny a ja wytłumaczyłem że te zasady są dokładnie te same dla wszystkich a wprowadzają się one do tego transportu rządowe transporty samorządowe oraz transporty tych wszystkich podmiotów czy to prywatnych Czy to w innych które mają być później dystrybuowane w ramach centralnego systemu dystrybucji Ministerstwa Zdrowia przylatują do Polski i przelot pokrywa opłatę kancelaria prezesa Rady Ministrów to jest o tyle ważne że to Ministerstwo Zdrowia posiada najlepszą wiedzę w których placówkach są największe potrzeby i w pierwszym rzędzie Jaki sprzęt trzeba tam przewieźć Natomiast jeśli ktoś ma swój pomysł na to żeby przywieźć tutaj środki ochrony medyczne czy to podmiot prywatny czy komercyjny czy niekomercyjny to oczywiście może to zrobić ale w tym momencie musi zaczekać na swoją kolej i ponieść opłatę transportową w tej chwili codziennie lądują w Polsce transporty lotnicze z tymi środkami ochrony medycznej rządowe Jest olbrzymi skład w Szanghaju z którego cały czas są ładowane zapasy No i nie możemy zakłócać w tej logistyki realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia Jeśli ktoś chce do tego łańcucha dostaw dołożyć towar to oczywiście może to zrobić i w stosownym czasie ta pomoc doleci do Polski tak zrobił KGHM tak robi Lotos tak robią inne organizacje też Natomiast są takie podmioty które chcą jakby przeprowadzić swój transport komuś konkretnemu coś przekazać no i wtedy oczywiście mogą być lot tutaj też może zrealizować się taką usługę