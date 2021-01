Michał Dworczyk odpowiada Jarosławowi Kurskiemu

- Całość koordynuje KPRM i CIR. Nie podam dokładnych cyfr, bo nie chciałbym być łapany za słowo, ale budżet jest wysoki. Jesteśmy zdeterminowani, by jak najwięcej Polaków się zaszczepiło. Wyniki ostatnich badań wskazują, że ta kampania przynosi efekty, że coraz więcej Polaków chce przyjąć szczepionkę - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit", pytany o kampanię promocyjną nt. szczepień na koronawirusa. Skomentował również odpowiedź na jego list wysłany do "Gazety Wyborczej" z ofertą współpracy bezkosztowej z gazetą. - Wiem, że odpowiedz przyszła. Na razie znam omówienia z mediów i przekazów znajomych - zaznaczył. - Redaktor Kurski mówi, że ma "ściśnięte ze wzruszenia gardło". Tego rodzaju sformułowań nie ma sensu komentować. Najważniejsze jest, by wszystkie media włączyły się w kampanię i cieszę się, że taka deklaracja padła również ze strony "GW" - dodał Dworczyk.