Michał Dworczyk o rzeczniku praw dziecka: nie znam powodów, dla których należy go odwołać

- Każda przemoc wobec dziecka, czy to słowna, czy fizyczna, to porażka wychowawcza rodzica - stwierdził minister Michał Dworczyk. Zapewnił, że gdyby rzecznik praw dziecka rzeczywiście przyzwalał na bicie dzieci, to byłby pierwszym, który podpisałby się pod petycją o jego odwołanie.

Michał Dworczyk zapewnia, że podpisałby się pod petycją o odwołanie rzecznika praw dziecka, który przyzwalałby na bicie dzieci (PAP, Fot: Wojciech Olkuśnik)

- Klaps to jest bicie - stwierdzil stanowczo szef KPRM, minister Dworczyk w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu ZET. Odniósł się w ten sposób do budzącego kontrowersje wywiadu rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, w którym ten stwierdził, że trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym bicie.

- Idąc do programu, żeby mieć pewność, zadzwoniłem do rzecznika praw dziecka i zapytałem, jakie jest jego stanowisko w tej sprawie. Jest dokładnie takie, jak zacytowałem: "nie wolno bić dzieci, jakakolwiek przemoc wobec dzieci jest niedopuszczalna" - zapewnił minister Dworczyk pytany o żądania - formułowane przez polityków, a także internautów - dotyczące odwołania Mikołaja Pawlaka z zajmowanej funkcji.

- Gdyby osoba, która dopuszcza przemoc dzieci, miała być rzecznikiem praw dziecka, byłbym pierwszą osobą podpisującą się pod petycją o odwołanie takiego urzędnika - stwierdził szef kancelarii premiera.

Tematem rozmowy były także słowa wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który na spotkaniu w Kartuzach zapowiedział, że w następnej kadencji rząd zajmie się repolonizacją mediów.

- Nie wiem, czy będzie jakakolwiek repolonizacja mediów. Rozumiem, że odnosi się pani do wypowiedzi wicepremiera Gowina. Mówił on, że nadmierne skupienie mediów nie jest dobre, warto wprowadzić rozwiązania, które to uregulują. Dodał przy tym, że takie rozwiązania funkcjonują np. we Francji, w Niemczech - mówił zapytany o tę sprawę Dworczyk.

Zobacz także: Repolonizacja mediów jednym z przyszłych zadań rządu

Dopytywany, czy PiS po wygranych wyborach ma zamiar zabrać się za repolonizację odparł, że jeszcze "nie wiadomo, kto wygra wybory" i co PiS zaproponuje jako swój program. - Każdy zainteresowany będzie mógł w wakacje już dowiedzieć się, jaki program ma PiS - odparł minister.

Wicepremier Gowin jest szefem niezależnej partii i może wypowiadać swoje zdanie, tak jak każdy obywatel. Nie ma takich planów, nie ma żadnego projektu ustawy - zapewnił Dworczyk. - Co do tego, że warto rozmawiać o regulacji rynku medialnego, to jest oczywiste. Warto czerpać z dobrych wzorców - Francji i Niemiec - dodał.