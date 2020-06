Michał Dworczyk o Rafale Trzaskowskim: należy do drapieżnego skrzydła Platformy Obywatelskiej

- To jest pytanie do wirusologów i ekspertów - mówił Dworczyk pytany o to, dlaczego liczba zachorowań w Polsce nie spada. - Mamy nieco inny model dynamiki przyrostu zachorowań. To co dla nas było najważniejsze, to było ograniczenie dynamiki, żeby nie doszło do takich sytuacji jak we Włoszech i Hiszpanii, gdzie lekarze stawali przed dramatycznymi wyborami, kogo podłączyć do respiratora, a kogo nie. Nie pamiętamy już tych ciężarówek, które wywoziły nocą zmarłych we Włoszech. Dzięki naszym działaniom udało się tego uniknąć - stwierdził.