Michał Dworczyk był gotów do dymisji. Poseł Porozumienia ocenia postawę szefa KPRM

Michał Dworczyk na poniedziałkowej konferencji prasowej poinformował, że po wycieku danych z jego skrzynki mailowej był gotów podać się do dymisji. W programie WP "Newsroom" postawę szefa KPRM w związku z aferą mailową ocenił poseł Porozumienia Michał Wypij. - Ja osobiście bardzo wysoko oceniam kwalifikacje pana ministra Dworczyka i jego pracowitość, ale ta sprawa wymaga głębokiego wyjaśnienia i myślę , że także media, które dopominają się o pewne wyjaśnienia, powinny otrzymać odpowiedzi. Tak długi okres, w którym media nie otrzymywały odpowiedzi na pytania, był czymś niepotrzebnym powiedział polityk. - Myślę, że to był błąd i tutaj trzeba z otwartą przyłbicą na klatę wziąć to, co trudne w tej sprawie - dodał. Wypij zaznaczył, że decyzja o ewentualnej dymisji leży wyłącznie w gestii samego Michała Dworczyka, jak i premiera Mateusza Morawieckiego.