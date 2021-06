Miasteczko myśli. Porozmawiajmy o klimacie i naszej przyszłości na Ziemi

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) szacuje, że w 2100 r. temperatury na Ziemi mogą wzrosnąć nawet o 3,7°C. A to oznacza brak dostępu do wody, susze, pożary i globalne migracje. Jak wylicza ONZ, w poszukiwaniu terenów do życia ruszy 2 mld ludzi. Czekają nas więc wojny o wodę, żywność i terytoria.