Miała go tylko za bandytę. Pomyliła się

Wydaje się, że Merkel rzeczywiście przez lata wierzyła w zasadę, że siła klienta jest większa niż siła dostawcy. Skoro to Niemcy wysyłają euro do Rosji, to Rosja nigdy nie wykona żadnego kroku przeciwko Niemcom. Stało się inaczej, bo klient miał do wyboru tylko jednego dostawcę. By przejść na innego, potrzebuje miesięcy zmian i dodatkowych inwestycji. A przez lata urzędowania Merkel rosyjskie firmy energetyczne dosłownie podbijały jej kraj. Zabrakło czerwonego światła.