Witalij Kliczko dla WP: Nie rozważam swojej ewakuacji. Kijów nigdy się nie podda!

- Ukraina walczy o prawo do istnienia, o prawo do wyboru. Chcemy, by nasze dzieci żyły w niezależnym kraju, w którym prawa i wolności człowieka są na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy gotowi oddać tego wszystkiego rosyjskim orkom i maruderom. Wkroczyli do naszego domu z bronią, zabijają pokojowo nastawionych Ukraińców, kobiety, dzieci. Dlatego będziemy walczyć do ostatniego tchnienia – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Witalij Kliczko, mer Kijowa. - Nie ma gwarancji, że Rosja, która dziś próbuje zniszczyć Ukrainę i Ukraińców, zatrzyma się tutaj. Europa musi to zrozumieć. Dziś Ukraina jest forpocztą bezpieczeństwa i wolności całego kontynentu – dodaje.