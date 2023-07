Miał zawieźć dzieci nad morze. Kierowca autokaru na podwójnym gazie

Przed godziną siódmą rano policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pojechali skontrolować zgłoszony przez organizatora autobus, mający zawieźć dzieci do Łeby. Funkcjonariusze nie mieli zastrzeżeń co do stanu technicznego pojazdu. Jednak badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało, że wsiadł za kierownicę mając niemal pół promila alkoholu w organizmie.