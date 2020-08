Miał koronawirusa. Uciekł ze szpitala w Zgierzu. Odpowie przed sądem.

Jak opisuje "Dziennik Łódzki", 17 marca 54-letni łodzianin wracał autokarem z Niemiec. W trakcie drogi źle się poczuł. Kaszlał i miał wysoką temperaturę. Trafił do szpitala w Sieradzu.

Podejrzewano u mężczyzny koronawirusa. 18 marca został więc przetransportowany do szpitala jednoimiennego w Zgierzu.

Następnego dnia ten szpital samowolnie opuści i pojechał komunikacją miejską do Łodzi. Odwiedził siostrę, po czy udał się do swojego domu. Tam znaleźli go policjanci, którzy już poszukiwali 54-latka.