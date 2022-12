Mi-8 i Mi-24 miażdżą Rosjan. Oto dowód

Ukraińscy piloci regularnie uczestniczą w misjach na froncie. Wraz z wybuchem wojny na niebie dominowała Rosja. Rzeczywistość dla armii Putina okazała się jednak brutalna, ponieważ już latem Ukraińcy wyeliminowali z frontu przynajmniej połowę floty Kremla. Od jesieni Kijów regularnie utrzymuje duże zaangażowanie swoich pilotów, zarówno na bombowcach, jak i śmigłowcach, które wspierają oddziały piechoty w walkach w obwodzie donieckim i ługańskim. Do sieci trafiło nagranie z tych regionów. Widać na nim, że najczęściej do zadań bojowych Ukraina wykorzystuje śmigłowce wielozadaniowe Mi-8 i ciężkie śmigłowce bojowe Mi-24. Pierwsza z maszyn często też transportuje grupę wojskowych na dany teren w celu wykonania misji, po czym zabiera rannych i dostarcza ich do medyków czy polowych szpitali. Natomiast Mi-23 regularnie miażdży nowo zmobilizowane oddziały Rosjan, nie odpuszczając przy tym elitarnym grupom zmechanizowanym wroga.