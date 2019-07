Merkel ujawnia, jak wyglądała rozmowa z Morawieckim. "Wyraziłam niezrozumienie"

Angela Merkel potwierdziła, że rozmawiała o Beacie Szydło z Mateuszem Morawieckim. Przedstawiła jednak inny przebieg tej rozmowy, niż Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił o przeprosinach, które padły z ust kanclerz. Ona sama twierdzi, że wyraziła swoje "niezrozumienie".

Merkel wyraziła "niezrozumienie"

W nieco innym tonie wypowiada się Angela Merkel . Potwierdziła, że rozmowa z polskim premierem się odbyła. - Oceniając całą sytuację niemieckimi standardami parlamentarnymi wyraziłam podczas rozmowy moje niezrozumienie dla tego, co zaszło - powiedziała dziennikarzowi Deutsche Welle.

Merkel przypomniała, że niemiecki parlament ma jasne procedury wyboru przewodniczących komisji. Stanowiska przypadają zarówno partii rządzącej, jak i opozycji. - To dobra parlamentarna praktyka. Próby odrzucenia za wszelką cenę jakiegoś polityka, bo jest z partii, której się nie lubi, są, patrząc przez pryzmat doświadczenia w Bundestagu, czymś nietypowym. I to dałam do zrozumienie podczas rozmowy z premierem Morawieckim - podsumowała.