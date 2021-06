Merkel odmówiła spotkania z Morawieckim? "Relacje polsko-niemieckie nie funkcjonują najlepiej"

Z okazji rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie nie doszło do szerokiego spotkania międzyrządowego. Obchody sprowadziły się tylko do wizyty prezydenta Niemiec. Czy to przejaw kryzysu w relacjach z zachodnimi sąsiadami? W rozmowie z WP wyjaśniły to dr Agnieszka Łada z Deutches Polen Institut i prof. Aleksandra Gasztold z Uniwersytetu Warszawskiego.