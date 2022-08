Mer Lwowa apeluje. Mieszkańcy powinni przygotować się na trudną zimę

Apel mera Kijowa

Z podobnym apelem do mieszkańców Kijowa zwrócił się wcześniej mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Samorządowiec zapewnił, że władze miasta zrobią, co w ich mocy, by zapewnić niezakłócone dostawy gazu i energii elektrycznej, lecz mimo to mogą wystąpić trudności. Przygotowując się na wszelkie możliwe scenariusze, ludność cywilna powinna z wyprzedzeniem zaopatrzyć się m.in. w ciepłą odzież - powiedział mer podczas rozmowy z lokalnymi kijowskimi mediami.