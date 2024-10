Mentzen w drugiej turze? "Jest w stanie wygrać z każdym"

Kandydatem Konfederacji w przyszłorocznych wyborach prezydenckich jest Sławomir Mentzen. Komu partia mogłaby oddać swoje poparcie w drugiej turze? - Liczymy na to, że inne partie poprą naszego kandydata, który będzie w drugiej turze - stwierdził Krzysztof Bosak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wicemarszałek Sejmu dodał, że w jego ocenie Mentzen ma szanse na drugą turę i "jest w stanie wygrać z każdym". - Jeżeli Sławomir Mentzen wszedłby do drugiej tury, to najbardziej prawdopodobny wariant byłby taki, że nie wszedłby wtedy kandydat PiS-u - stwierdził. W drugiej turze wtedy zostałby kandydat Koalicji Obywatelskiej i Mentzen, jako kandydat prawicy. - Wtedy wszyscy wyborcy o poglądach bardziej konserwatywnych zagłosują na kandydata Konfederacji, żeby wygrał z przedstawicielem centro-lewicy tzw. uśmiechniętej koalicji - wyjaśnił. Dodał też, że PiS, żeby nie wejść do drugiej tury, musiałby popełnić szereg błędów. Jako jeden z możliwych scenariuszu Bosak wymienił, że PiS "pokłóci się wewnętrznie i wystawi więcej niż jednego kandydata".

