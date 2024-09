Mentzen rozpoczął kampanię. "Jest to jakiś rodzaj obejścia prawa"

- Tak więc nawet jeśli lider Konfederacji mówi o kampanii prezydenckiej, to ja nie dopatruję się przepisów karnych, czy też jakichkolwiek innych przepisów, które mogłyby go za to ukarać - powiedział. - Jest to oczywiście jakiś rodzaj obejścia prawa, ale ja nie znajduję przepisów, które by nakładały z tego tytułu jakieś kary - podsumował.