Niemiecki dziennik o Nawrockim: anioł pokoju PiS

"Kandydat PiS w wyborach prezydenckich ma jedną przewagę nad wszystkimi konkurentami: nie jest ani członkiem partii, ani politykiem" - napisał we wtorek niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" ("SZ") o Karolu Nawrockim, popieranym przez PiS kandydacie na prezydenta. Jak ocenia warszawska korespondentka gazety Viktoria Grossmann, wadą tej sytuacji jest to, że Nawrocki jest mało znany wśród wyborców. Lecz można to zrekompensować, bo wybory odbędą się dopiero w maju. "Jest zatem dość czasu, aby pojeździć po kraju i dać się poznać" - dodaje.