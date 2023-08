Mentzen naprawdę to powiedział o Giertychu

Mentzen o Giertychu: Jest bardziej radykalny ode mnie

- Zdecydowanie Roman Giertych jest bardziej radykalny ode mnie. Ja od kilku miesięcy słucham hejtu wymierzonego we mnie ze strony Platformy za to, że nie wszędzie się z nimi zgadzam w sprawach światopoglądowych, po czym ludzie, którzy mnie obrażają, biorą na listy Romana Giertycha. Jest to bardzo dziwne. Nie wiem, jak Tusk zamierza to wytłumaczyć swoim wyborcom - powiedział gość Polsat News.