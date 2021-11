Mejza szantażował posła PO? „Leczenie Parkinsona w zamian za popieranie PiS-u”

- Dziś mówię o tym po raz pierwszy. Przy wielu świadkach rozmawiałem o tym z posłem Zbigniewem Ajchlerem. On widział się z Mejzą, który gwarantował mu leczenie na Parkinsona, jeśli dołączy do PiS lub zostanie posłem niezrzeszonym wspierającym PiS. To jest układ, który Ajchlerowi zaproponował osobiście Mejza - mówił w programie "Onet Rano" poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.