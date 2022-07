Mejza krytykuje Tuska i chwali Kaczyńskiego. Nikt tego nie usłyszał

- Jarosław Kaczyński to człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem do naśladowania - chwalił poseł Łukasz Mejza prezesa Prawa i Sprawiedliwości na sali sejmowej. Krytykował przy tym Donalda Tuska. Niestety, żaden z wymienionych przez Mejzę polityków nie usłyszał skierowanych do nich słów, ponieważ poseł przemawiał w niemal pustej sali.