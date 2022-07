Afera zatopi Dworczyka? Rzecznik PiS reaguje na słowa wicepremiera

Rozmowa z prezes Trybunału Konstytucyjnego to następny wątek z maili, które miały zostać wykradzione z prywatnej skrzynki ministra Michała Dworczyka. Minister w KPRM i inni politycy PiS odpowiadają, że to działania służb Rosji w ramach wojny hybrydowej. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Rzecznika prasowego PiS zapytaliśmy, czy ta sprawa nie utrudnia pracy najbliższego współpracownika Mateusza Morawieckiego? - Nie jest rzeczą właściwą granie według partytury z Rosji - stwierdził jednak Radosław Fogiel. Rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego skomentował też wypowiedź wicepremiera Henryka Kowalczyka dla WP. - Jedno nie wyklucza drugiego - mówił Fogiel po wysłuchaniu stanowiska Kowalczyka ws. prawnych - jego zdaniem - wskazań do konsultacji przedstawicieli TK i rządu. Warto zaznaczyć, że prawdziwość jednego z maili potwierdził wprost podczas wywiadu Jacek Sasin. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń