"Współczynnik Schreibera". Posłanka PO drwi z ministra

Minister Łukasz Schreiber skomentował na swoim Twitterze wystąpienie Donalda Tuska z sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej. "Zmusiłem się, aby odsłuchać w nocy wystąpienie Tuska. ZERO jakichkolwiek pomysłów, za to naliczyłem mnóstwo: kłamstw (20), ordynarnych manipulacji (12) i nikczemnych insynuacji (6). Łącznie więc 38 (prawie w każdym wątku!) kłamstw, manipulacji i insynuacji = 0,77 na każdą minutę" - napisał Schreiber. Jego wyliczenia Patrycjusz Wyżga, prowadzący program "Tłit" w Wirtualnej Polsce nazwał "współczynnikiem Schreibera". - Szkoda, że nie znamy żadnej pozytywnej działalności pana ministra, żeby móc mu przypisać inny przydomek - komentowała w programie Izabela Leszczyna, posłanka Platformy Obywatelskiej. - Niech nie zatrudniają znowu całego stada propagandystów do analizowania przemówień premiera Tuska. Niech po prostu wyciągną z nich to, co trzeba - dodała.