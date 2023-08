Mejza jak "gorący kartofel". "Może pociągnąć całą listę na dno"

- W partii jest przekonanie, że Mejza może pociągnąć całą listę na dno. Jeżeli miałby jeszcze dostać dwójkę, to będzie kamieniem u szyi dla jedynki i wszystkich kandydatów. To byłoby szaleństwo PiS. Może być tak, że te słowa Bielana były bardziej skierowane do samego Mejzy i kluczowy komunikat był zaszyty w drugiej części zdania: "jeśli dalej chcesz kandydować, to będziesz musiał zmienić zdanie" - dodaje polityk PiS.