Medycy podważali sens szczepień. Stanęli przed sądem

Na piątkowe posiedzenie nie stawiła się część lekarzy. Swoją nieobecność – w usprawiedliwieniach kierowanych do sądu - tłumaczyli m.in. obowiązkami wobec pacjentów, dyżurami, a niektórzy również zajęciami ze studentami na uczelniach. Część lekarzy zwróciła się do sądu także o przekazanie ich sprawy do sądu właściwego wobec miejsca zamieszkania; wskazywali, że mieszkają i pracują w innych częściach kraju, niektórzy w odległości nawet ponad 500 km od Poznania.