Aptekarz czuwa. Nie dostali leku dla konia, bo może wywoływać poronienie?

- Aptekarki nie mogły dodzwonić się do weterynarza, żeby potwierdzić wystawienie recepty. Wezwały więc policję. Policjanci zatrzymali do wyjaśnienia sprawy pana, który przyszedł do apteki wykupić leki. W końcu dodzwonili się do weterynarza i potwierdzili prawdziwość recepty, a zatrzymany mężczyzna został zwolniony - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Barbara Szczerba z biura prasowego KWP w Krakowie.