Medialna rewolucja na Wyspach. Zniknie znienawidzony abonament

Według przedstawicieli rządu BBC powinno iść szlakiem przetartym przez amerykańskie platformy - Netflix i YouTube. Brytyjski nadawca nadal ma otrzymywać 3,2 mln funtów (ok. 16 mld zł) rocznie z tytułu opłat licencyjnych, ale z powodu rosnącej inflacji i konkurencji ze strony innych platform będzie musiał ciąć koszty. Gdyby BBC pozwolono podnieść opłatę abonamentową do poziomu inflacji, koszt abonamentu wzrósłby do 167 funtów. Mimo że w ostatnich trzech latach funkcjonowania opłaty (2024-2027) roczna kwota ma zostać zwiększona, ale będzie to podwyżka poniżej poziomu inflacji, co będzie skutkować dalszymi cięciami. Spekuluje się, że na antenach brytyjskiego nadawcy będzie mniej wysokiej klasy dramatów oraz relacji z wydarzeń sportowych. Niektóre kanały bądź usługi zostaną całkowicie wyłączone.