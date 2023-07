Media: PiS ma kandydata na prezydenta Warszawy

PiS straszy wyborców przed "lewackim Trzaskowskim"

Już w lutym Michał Wróblewski, dziennikarz Wirtualnej Polski, pisał o tym, że "rządzący ponownie na cel wzięli Rafała Trzaskowskiego". To wtedy rządzący - wsparci przez TVP - rozpoczęli szeroko zakrojoną kampanię propagandową, mającą przekonać Polaków do tego, że Rafał Trzaskowski - jako włodarz miasta należącego do C40 Cities i jeden z liderów opozycji - pozbawi Polaków mięsa, nabiału i ubrań.