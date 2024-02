Media o misji Tuska. "Niemcy i Polska potrzebują siebie nawzajem"

Trudna sytuacja Tuska

Premier Donald Tusk w poniedziałek uda się do Paryża, gdzie w Pałacu Elizejskim spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Po południu z Paryża Tusk poleci do Berlina, gdzie w Urzędzie Kanclerskim spotka się z kanclerzem Olafem Scholzem. Paryż i Berlin to jedne z pierwszych stolic, jakie odwiedzi Tusk od momentu objęcia urzędu. Do tej pory od zaprzysiężenia w grudniu ub.r. wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli, w styczniu natomiast odbył wizytę w Kijowie.