Szef Pentagonu w szpitalu. Posiada przy sobie "tajne systemy łączności"

Sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych i szef Pentagonu Lloyd Austin trafił w niedzielę do szpitala "z powodu objawów wskazujących na nagły problem z pęcherzem" - przekazał rzecznik Pentagonu. Austin trafił do szpitala z "tajnymi systemami łączności niezbędnymi do wykonywania jego obowiązków".