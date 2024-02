Austin się kaja. "Nie postąpiłem właściwie"

Siły USA wycofają się z Syrii?

Od października, bojówki wspierane przez Iran w Syrii i Iraku przeprowadziły ponad 160 uderzeń za pomocą dronów i rakiet, jednak do niedzieli nie spowodowały one żadnych poważnych obrażeń ani strat. Austin stwierdził, że wciąż nie wiadomo, jak głęboko Iran był zaangażowany w te ataki, ale dodał, że nie ma to większego znaczenia, ponieważ bez wsparcia Iranu nie mogłoby w ogóle do nich dojść.