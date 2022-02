Ukraińcy masowo kupują broń do samoobrony

Tygodnik "NW" podaje, że choć broń nie należy do tanich zakupów i wymaga otrzymania oficjalnego pozwolenia na jej wykorzystywanie, nie powstrzymuje to Ukraińców przed inwestowaniem w swoje bezpieczeństwo. Wiele osób jest dodatkowo zmotywowanych utworzeniem obrony terytorialnej, do której można dołączyć z własną bronią. Radio Swoboda wskazuje, że Ukraińcy, którzy wstępują do tej formacji, swoją broń myśliwską i amunicję mogą wykorzystywać podczas wykonywania zadań.