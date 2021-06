Mecz Polska-Szwecja ma przykryć problemy PiS? "Niesłychana kpina"

- Nie mam wątpliwości, że to celowe działania. Ustawianie głosowań i debat pod mecze piłkarskie to niesłychana kpina z polskiego parlamentu. Niektórzy koledzy w Sejmie żartowali, że debata nad dymisjami powinna się odbyć w trakcie meczu, a PiS mógł ją rozpisać na dziewięćdziesiąt minut i przerwę, żeby nikt nie widział, co się dzieje przy Wiejskiej - mówi WP Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. - Same głosowania mają być tuż po północy. Idąc tym tropem, być może PiS zacznie niedługo zarządzać głosowania nad ranem, żeby zupełnie nikt ich nie widział? - dodaje poseł.