Terlecki nie przeprosi Cichanouskiej. "Nie widzę powodów"

Ryszard Terlecki doprecyzował, z kim Cichanouska "ma do czynienia"

Dziennikarka TVN24 dopytywała, co Terlecki miał na myśli mówiąc, że Cichanouska musi wiedzieć "z kim ma do czynienia", kontrując przy tym, że ma ona przecież do czynienia z politykami w Polsce. Wicemarszałek odparł, że "to jest specyficzny rodzaj polityków i dobrze, żeby o tym wiedziała".