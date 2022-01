Mazowsze. Masz kota i nie chcesz mandatu? Zaszczep go

To nie koniec problemów. Co zrobić z wolno żyjącymi kotami, które nie mają swoich właścicieli? Tylko w Warszawie zarejestrowanych jest ok. 29 tysięcy takich zwierząt, dokarmianych z budżetu miasta. Ponieważ szczepienia należy powtarzać co 12 miesięcy, należałoby je co roku odławiać, by podać im preparat.