Maturzysta idzie na zwarcie z rządem. Nie wycofa pozwu z sądu

wszystko już teraz stało się jasne premier wraz z ministrem edukacji narodowej ogłosili że matury oraz egzaminu 8 klasy zostaną przesunięte a ze mną Tymon Radzik tegorocznym A to oraz se ten który w sądzie Złożył wniosek o zabezpieczenie jego roszczeń w procesie o ochronę dóbr osobistych Dzień dobry ty moje Dzień dobry dzień dobry państwu jest radość jest takie pewnego rodzaju zadowolenie rzeczywiście wziął pod uwagę nasze postulaty decyzję ogłosił jeszcze przed świętami podczas podane były terminy poświąteczne jest to radość ale przy pewnego rodzaju smutek bowiem przełożenie matur na tak odległy termin świadczy o tym że rząd ma prognozy iż epidemia w końcu się w Polsce szybko A jeśli chodzi w nosek do które złożyły się w sądzie to z nim w takim układzie czy postanowisz go wycofać w miastach pozostanie w sądzie dlatego że dotyczył on dwóch spraw należy dotyczył przychodnia matur ale ten dotyczył udostępniania informacji na temat analiza opracowań Panów działania jakimi dysponuje Ministerstwo Edukacji w zakresie organizacji tegorocznych matur i tegorocznej rekrutacji na studia wyższe a także do szkół ponadpodstawowych tych analiz tylko pracować wciąż nie znamy i również proszę o to żeby sam Zobowiązał Minister Edukacji Narodowej do rozpoznania ty tego wniosku ten mnie jak najszybszym Ale z drugiej strony to one cel główny waszcar zostało No bo a Polowa liście o przełożenie matur więc te matury zostały przełożone w takim razie No czy warto iść się cały czas na wojnę z rządem czy może nie warto byłoby już tak naprawdę powiedz nasz postulat 1 główny został zrealizowany w związku z tym wycofujemy wniosek Znaczy to jest tak zapytam główne jednak 2 na jednak trzeba o tym pamiętać Dziękujemy oczywiście Iwona pozwoli okej na życie i zdrowie czasie epidemii aczkolwiek chcielibyśmy mieć pewność że rekrutacja na studia wyższe będzie w jaki sposób przemyślana i rzeczywiście będziemy też wiedzieli od kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej miało informacje o tym że matury należy przełożyć czy nie zjechało zbyt długo z taką decyzją chcemy po prostu jako młodzi obywatele nie jako patrząc na to z perspektywy trzeciej osoby i wiedzieć jakie decyzje podejmuje władza stan też ten drugi wniosek pozostaje aktualne na razie to Minister Edukacji Narodowej Jak będą wyglądały te rekrutację na studia chociażby Powiedział tylko że są brane pod uwagę różne scenariusze będą te rekrutację No ale to wciąż rodzi taką niepewność się wśród walce maturzystów naprawdę ponieważ ja ja myślę matura w ogóle się odbędzie aczkolwiek jednak większym Niepokoju był powód takich możemy iść w środku epidemii na matury narażając swoje życie i zdrowie w tej chwili ten powód został przynajmniej przesunięty i to jest oczywiście dobry mam nadzieję że matura się jednak or będzie oczywiście wiadomo to zależy od stanu rozwoju epidemii w Polsce jak mówiłem smuci fakt iż matrycą aż tak długo przesunięte świadczy o tym że rząd oczywiście dysponuje materiałami prognozami które świadczą o tym jeszcze epidemia jeszcze potrwa przynajmniej tej połowy też ten Dziękuję ci bardzo za rozmowę państwa gościem był Tymon Radzik tegoroczny maturzysta dziękuję bardzo