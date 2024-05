Matura 2024. Przepytaliśmy Polaków z zadań. "Jak tu leżę". "Nie rozumiem tego"

- Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego. Poważnie - zaśmiała się mieszkanka Białegostoku, czytając arkusz CKE z zadaniem z matematyki. Od maja trwa maturalny maraton. Reporter WP Marek Gorczak pokazał mieszkańcom Podlasia kilka zadań z języka angielskiego i matematyki. Zadaniem naszych rozmówców było wskazanie prawidłowej odpowiedzi. Jak Polacy poradzili sobie z zadaniami z matury? Najwięcej problemów sprawiła matematyka. - Oblałam. Wychodzi tu, że jestem słaba z matmy. Na maturze miałam trójkę, ale to było kupę lat temu - przyznała jedna z mieszkanek Białegostoku. - Jezu, matematyka, czemu matematyka? Czy mogę angielski? - rzucił młody chłopak. - Ja tu leżę, moja ostatnia styczność z matematyką była właśnie na maturze parę lat temu - skomentowała kolejna białostoczanka. - Na pewno był na to jakiś wzór - zastanawiała się, trzymając się za głowę. A jak mieszkańcy Podlasia poradzili sobie z angielskim? Obejrzyj całą sondę i sprawdź, co sam pamiętasz ze szkoły.