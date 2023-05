Matura 2023. Jak odwołać się od wyniku egzaminu?

Pierwszym krokiem, który może podjąć maturzysta, jest wgląd do arkusza egzaminacyjnego. W tym przypadku, należy zgłosić się do właściwej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Abiturienci mają na to maksymalnie sześć miesięcy od otrzymania świadectwa maturalnego. Dyrektor OKE, na wniosek maturzysty wyznacza miejsce oraz termin, w którym możliwy będzie wgląd do pracy. Na sprawdzenie arkusza maturzysta będzie miał ok. 30 minut. W tym czasie może wykonywać zdjęcia, a także zadawać pracownikowi CKE pytania, dotyczące sposobu sprawdzania zadań oraz wyniku egzaminu.