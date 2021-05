Matura 2021. To po tych studiach zarobisz najwięcej

Matura 2021 już się rozpoczęła. We wtorek 4 maja uczniowie liceów i techników mierzyli się z egzaminem z języka polskiego, z kolei w środę 5 maja swoich sił próbowali na maturze z matematyki.

Matura 2021. Studia a zarobki. Który kierunek da nam najwięcej?

Dobre wyniki z matur to przepustka na najlepsze uczelnie w kraju, a także wymarzone studia. Część z obranych kierunków na pewno się opłaci i przełoży na wysokie zarobki w przyszłości.

Jak zauważa wprost.pl, na wysokie zarobki mogą liczyć zwłaszcza ci maturzyści, którzy zdecydują się na studiowanie informatyki. Trzy najlepiej płatne zawody w naszym kraju związane z tym kierunkiem to: architekt-projektant systemów IT (13 tys. zł miesięcznie), programista Java (12 tys. zł), a także IT project manager (11 tys. zł).