Matura 2021 z matematyki. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź, czy zdałeś

Żeby zdać maturę z matematyki trzeba było zdobyć 30 proc. wszystkich punktów. Ponieważ do zdobycia było 50 punktów, to żeby zdać wystarczyło zdobyć ich 15.

Matura 2021 z matematyki. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi

Tuż po opublikowaniu arkuszy CKE z matematyki, do ich rozwiązywania przystąpi nauczyciel matematyki. Jak tylko otrzymamy odpowiedzi na poszczególne zadania, tutaj zamieścimy link do nich.

Matura 2021. Matematyka to nie koniec. Przed zdającymi kolejne egzaminy

W minionych latach zdający musieli również przystąpić do minimum jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym roku z powodu pandemii podjęto decyzję o odejściu od tej zasady. Dodatkowo ministerstwo edukacji zdecydowało, że w 2021 roku matury ustne nie będą obowiązkowe i przystąpią do nich tylko osoby, które będą potrzebowały wyników z tego egzaminu podczas rekrutacji na studia.

Jeszcze w środę po południu maturzyści będą mogli przystąpić do egzaminu z historii muzyki. Jest to oczywiście egzamin cieszący się małą popularnością, nie mniej jednak każdy maturzysta ma prawo do niego przystąpić. Początek tego egzaminu zaplanowano na godzinę 14:00.

Matura 2021. Kiedy wyniki i matury poprawkowe?

Ci, którym nie uda się zaliczyć jednego z trzech egzaminów obowiązkowych, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00. Żeby przystąpić do matury poprawkowej, konieczne jest złożenie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu oświadczenia o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć na ręce przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (najczęściej składa się go w sekretariatach szkoły). Maturzyści, którzy nie zdadzą więcej niż jednego przedmiotu, będą mogli podejść do nich ponownie w przyszłym roku.