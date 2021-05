Matura 2021. Najważniejsze punkty dla każdego maturzysty

Już w poniedziałek 4 maja ruszą egzaminy maturalne. Ze względu na pandemię, obowiązywać będą specjalne zasady bezpieczeństwa. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik powiedział w programie "Newsroom WP", o czym powinni pamiętać tegoroczni maturzyści. - Na szczęście szkoły mogły przeprowadzić egzamin próbny i wszystkie procedury przećwiczyć. To bardzo ważne, aby nie wywoływać dodatkowego zamieszania. Maturzyści przede wszystkim powinni dowiedzieć się, na którą mają przyjść do szkoły. Wielu dyrektorów wprowadziło dozwolone w tym roku procedury polegające na tym, że egzamin może rozpocząć się o różnych godzinach. Zależy to od tego, jak duża jest szkoła i ilu maturzystów przystępuje do egzaminu. Uczniowie powinni czekać na wejście do szkoły i sali, zachowując odpowiednie odstępy. To najbardziej newralgiczny i najtrudniejszy moment. Stąd mój apel do maturzystów, żeby tego niezbędnego dystansu przestrzegali i mieli założone na usta i nos maseczki. (…) Jeśli osoba wpuszczająca ma wątpliwość co do tożsamości danej osoby, chociażby w przypadku maturzystów z lat ubiegłych, może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy, natomiast potem maseczka powinna wrócić na usta i nos. (…) Po zajęciu miejsca maturzysta może ją zdjąć, natomiast nie musi. Może cały egzamin pisać w maseczce, jeśli to sprawia, że czuje się bezpieczniej. Za każdym razem, kiedy jest bezpośredni kontakt: maturzysta zadaje członkowi zespołu nadzorującego pytania, czy chce wyjść do toalety, zawsze od razu zasłania usta i nos. (…) Wszystkie zasady sanitarne i epidemiologiczne sprowadzają się do tych, które znamy bardzo dobrze już od ponad roku z przestrzeni publicznej. Dystans, dezynfekcja, zasłanianie ust i nosa oraz wietrzenie pomieszczeń, w których jest przeprowadzany egzamin - powiedział dr Smolik.

Rozwiń