Matura 2021. Dziś język polski na poziomie rozszerzonym. Przed zdającymi tylko jedno zadanie

Matura 2021 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusze z jednym zadaniem

Arkusz matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym ma bardzo prostą budowę. Zawiera tylko jedno zadanie. Maturzyści muszą napisać wypracowanie na jeden z tematów zawartych w arkuszu. Do wyboru jest rozprawka wymagająca interpretacji fragmentu treści lub analiza porównawcza dwóch utworów lirycznych. Na napisanie pracy zdający mają 180 minut. Do zdobycia jest 50 punktów. Początek egzaminu zaplanowano na poniedziałek 10 maja na godzinę 9:00.

Zadanie to tylko z pozoru wydaje się proste. Fragmenty treści nie bywają zawiłe i trudne w interpretacji. Dodatkowo zdający musi odwołać się do własnej wiedzy i innych tekstów kultury.

Matura 2021. W kolejnych dniach następne rozszerzenia

Matury 2021 rozpoczęły się we wtorek 4 maja i potrwają do 20 maja. W pierwszym tygodniu zdający przystąpili m.in. do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego i matematyki. Część absolwentów przystąpiła również do egzaminów z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Arkusze i odpowiedzi do wszystkich tych egzaminów znajdziesz klikając w linki poniżej.