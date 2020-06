Matura 2020. Minister edukacji: nie widzę potrzeby, żeby zmieniać sposób oceniania uczniów

Matura 2020 została przełożona o miesiąc. Absolwenci szkół średnich mieli więcej czasu na to, by przygotować się do egzaminów w czasie epidemii koronawirusa. Czy z tego powodu powinni być inaczej traktowani przez oceniających? Do tej kwestii odniósł się minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Matura 2020. Minister edukacji Dariusz Piontkowski o egzaminie (PAP)