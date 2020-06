Wakacje 2020. Kiedy otwarcie polskich granic?

Bon turystyczny w 500+ będzie najprawdopodobniej dostępny jeszcze podczas tegorocznych wakacji - zapowiedział w sobotę zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel. Chodzi o wspieranie polskiej gospodarki, więc dotyczy on oczywiście wakacji krajowych. A co z wyjazdami za granicę?

Kolejne państwa UE ogłaszają zamiar otwarcia granic dla obywateli UE w najbliższych tygodniach. – Mam nadzieję, że do końca miesiąca w strefie Schengen zostanie przywrócona pełna swoboda podróżowania – powiedziała Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych.

Unia Europejska rekomenduje otwarcie granic Schengen od 1 lipca. Granice otworzyły już Włochy, Szwecja i Austria, w połowie czerwca mają to zrobić Niemcy i Francja, a na koniec miesiąca wskazują Hiszpania i Portugalia.

Jak informuje "Rzeczpospolita", w biurach podróży, jeśli ktoś kupuje wycieczkę zagraniczną, to raczej na późną jesień. Nowych klientów, którzy interesują się wyjazdem letnim, jest bardzo mało. Najwięcej rezerwacji jest tam, gdzie nie trzeba wpłacać zaliczki, a to często nie są zbyt atrakcyjne oferty. Pod znakiem zapytania jest też przygotowanie linii lotniczych. Nie wiadomo, czy będą w tak krótkim czasie gotowe do obsługi polskich pasażerów.