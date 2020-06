Koronawirus w Polsce. Ile dzieci wykluczyło zdalne nauczanie? Dariusz Piontkowski: Nikt nie wie

W poniedziałek MEN poinformowało, że do końca roku szkolnego kształcenie będzie prowadzone na odległość. O jakość zdalnego nauczania pytany był minister Dariusz Piontkowski. Szef MEN przyznał, że nie wie, ilu uczniów zostało przez to wykluczonych z odbierania właściwej edukacji.

Dariusz Piontkowski był gościem "Porannej rozmowy" w RMF FM. Minister Edukacji Narodowej był pytany m.in. o apel Rzecznika Praw Dziecka ws. podwyższenia uczniom ocen o jeden stopień.

Koronawirus w Polsce. Dariusz Piontkowski o wykluczonych uczniach

- Jak pracowałem 20 lat w nauczaniu, to zawsze był postulat uczniów o to, by oceny były wydawane sprawiedliwie. Nie, nie widzę powodu, by podwyższać dzieciom stopnie - stwierdził Piontkowski.

Minister edukacji narodowej pytany był też o to, ilu uczniów będzie miało problem z uzyskaniem promocji w wyniku braku możliwości zdalnego nauczania. - Nikt w Polsce nie wie, ile jest takich osób. Są powiaty, gdzie zgłasza się takie przypadki. Przypomnę tylko to, że to samorządy odpowiadają za zapewnienie takim dzieciom pomocy - podkreślił polityk.

"Zabawa w chowanego" braci Sekielskich. Jarosław Gowin przyznaje: mało kto chce wejść w skład komisji ds. pedofilii

Koronawirus w Polsce. Dariusz Piontkowski o koloniach

Podczas programu padło też pytanie o kolonie szkolne. Minister Dariusz Piontkowski tłumaczył, jak powinny wyglądać bezpieczne wyjazdy zorganizowane dla dzieci. Te mają polegać m.in. na podziale na mniejsze grupy. - Mają wynosić od 10 do 14 osób. To jest możliwe do przeprowadzenia, chociaż pewnie ten kontakt się zdarzy - zaznaczył Piontkowski.

Szef MEN mówił też o przypadku, w którym na kolonii pojawiłoby się zakażone dziecko. - Powinien nastąpić kontakt z lokalnym sanepidem. Dziecko musiałoby przejść test na obecność koronawirusa. Dopiero po tym teście powinno się decydować o tym, czy konieczne będzie izolowanie grupy - tłumaczył minister edukacji narodowej.

- Miejmy nadzieję, że w normalnym życiu, tak jak wyjście do sklepu, wyjazd na kolonie nie będzie zagrożeniem dla kogokolwiek. Te procedury będą różne dla każdego przypadku - dodał Dariusz Piontkowski.

Jak powiedział szef MEN, wyjazd na kolonie będzie możliwy transportem zbiorowym. - Organizator może zorganizować taki wyjazd. Rodzice nie będą musieli dowozić dzieci na miejsce odbycia wypoczynku - podkreślił.

Koronawirus w Polsce. Dariusz Piontkowski o zdalnym nauczaniu

Dariusz Piontkowski pytany był również o jakość kształcenia na odległość. - Powtórzę, takie nauczanie to nie muszą być lekcje online. To może być zadawanie zajęć, przygotowanie odpowiedniego materiału. Nie wszystkie dzieci mają własne komputery, też trzeba podkreślić to, że higiena pracy przed komputerem nie pozwala na to, by dziecko siedziało przed nim po 6-9 godzin dziennie - tłumaczył minister.

Polityk dodał przy tym, że zdaje sobie sprawę z tego, że wszyscy woleliby nauczać bezpośrednio. - Polska szkoła nie jest taka zła. Trzeba docenić to, że mamy pewne możliwości, by te dzieci kształcić. Polskie nauczanie na poziomie międzynarodowym wypada bardzo dobrze. To wynik tego, czy nauczyciel dobrze pracuje z uczniami - podkreślił Dariusz Piontkowski.