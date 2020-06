Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski zdradził szczegóły zakończenia roku

Minister Dariusz Piontkowski przekazał informację o tym, kiedy uczniowie wrócą do szkoły. Na konferencji prasowej minister edukacji narodowej zdradził też szczegóły ws. wyjazdów na wakacje i kolonie.

- Do 26 czerwca uczniowie będą odbywali zajęcia zdalnie. Taką decyzję podjęliśmy razem z panem premierem - powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski przekazał nowe informacje

Szef MEN przypomniał, że od marca uczniowie odbywają zajęcia w formie elektronicznej. - Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą - dodał polityk.

Minister edukacji narodowej zaznaczył, że wszystkie szkoły, które będą powoli otwierały się na uczniów, zostaną zaopatrzone w środki ochrony osobistej. - Płyny do dezynfekcji będą w każdej placówce - podkreślił Piontkowski.

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski o roku szkolnym 2020/2021

Minister edukacji narodowej mówił też o testach dla nauczycieli. - Będą one przeprowadzone wtedy, gdy Ministerstwo Zdrowia uzna, że istnieje poważne zagrożenie dla zdrowia wychowawców oraz uczniów - zaznaczył.

Na konferencji padło też pytanie o to, jak będzie wyglądała rekrutacja we wrześniu. - Na ten moment obserwujemy sytuację. Czekamy na dane z Ministerstwa Zdrowia. Na ten moment zakładamy, że we wrześniu będziemy mogli normalnie przyjąć dzieci w szkołach - podkreślił szef MEN.

Dariusz Piontkowski odniósł się także do apelu Rzecznika Praw Dziecka, by wszystkim uczniom podnieść ocenę o jeden stopień. - Pewnie część dzieci by tego chciała. Ja wolę, by uczniowie byli sprawiedliwie oceniani. To dla ich dobra i wierzę, że to się sprawdzi - odpowiedział.

Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślił, że na ten moment bardzo pozytywnie ocenia zdalne nauczanie. - Wiem, że wielu nauczycieli będzie chciało wrócić do normalnego trybu nauczania. Czas epidemii nauczył nas korzystania z nowych technologii. Mam nadzieję, że od września, będziemy korzystali z tych technologii dodatkowo a nie pod przymusem - zaznaczył.

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły? Dariusz Piontkowski o koloniach

Piontkowski mówił też o organizacji wyjazdów wakacyjnych. - Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy - powiedział Dariusz Piontkowski.

Minister dodał, że w tym roku około 25 tysięcy dzieci będzie chciało wyjechać na kolonie i wyjazdy zorganizowane w kraju. - To głównie spowodowane jest sytuacją epidemiczną. Mamy przeznaczone na to 28 milionów złotych dotacji z ministerstwa - zaznaczył Piontkowski. - To w pierwszej kolejności pieniądze dla dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych - dodał minister.