WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze matura + 2 dariusz piontkowskikoronawirus oprac. Piotr Białczyk 27-04-2020 (16:38) Matura 2020. Minister edukacji narodowej zdradza szczegóły egzaminów - Egzaminy maturalne dotyczą tylko części uczniów i to z ostatniego rocznika. W poprzednich latach normalnie stosowano odstępy między zdającymi,... Rozwiń Panie Ministrze czy uczniowie któr … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze czy uczniowie którzy wrócę do szkół będą musieli nosić maseczki w miejscach pracy tych maseczek nie nosimy państwo siedząc Studio przecież maseczki nie pracując w ministerstwie od kilku tygodni także na co dzień nie mam obowiązku aby co maseczkę nosić Więc wyobrażam sobie na dzisiaj gdyby wróciły zajęcia do szkoły to by mogło wyglądać w ten sposób że idąc do szkoły czy przebywając w tych pomieszczeniach ogólnodostępnych takich korytarze szkolne raczej powinni nosić maseczki Natomiast jeżeli już będą przebywali z tymi 100 grup nauczycieli w jednej klasie której będą się odbywały No to rozumiem wtedy już maseczek raczej nie musieli wynosić ale to sobie wyobrazić Panie Ministrze A co z bezpiecznymi odległościami jak w tym przypadku miałoby wyglądać egzaminy czy też matury proszę zdradzić trochę więcej szczegółów doskonała to nie wierzy egzaminy dotyczą tylko niewielkiej uczniów bo to są ostatnie roczniki a nie wszystkich uczniów którzy uczą się na codzień szkołach w związku z tym także i w poprzednich latach zachowana odległość pomiędzy uczniami którzy przez do egzaminu siedzą oni w rzędach które są siebie oddalone 2 3 m ale także od poprzednika jest przynajmniej to półtora 2 m odległości w związku z tym uczeń siedzący w trakcie egzaminu który ma przed sobą plecy kolegi lub koleżanki którzy także zdają egzamin który się do niego nie odwracają Jak rozumiem nie jest to sytuacja niebezpieczne Tomasz najtrudniejszy To jest ten moment czy będzie ten moment w którym uczniowie będą przychodzili do szkoły do sali egzaminacyjnej no i wtedy nie mogą się tłoczyć przed wejściem do do sali gimnastycznej czy do sali lekcyjnej trzeba będzie więc prawdopodobnie poprosić sztucznych od znacznie wcześniej przyszli na egzamin tak aby mogli zachować to około 2 m od siebie i oby w porządku wchodzili na salę egzaminacyjna i wtedy powinni raczej nosić maseczkę tak aby chronić siebie ale także wszystkich innych przed roznoszenie w zarodku rozmawialiśmy kilka dni temu z wicedyrektorem Warszawskiego liceum imienia Kołłątaja on narzekał na to że przy obecnych przepisach on nie będzie w stanie zorganizować się matury dlatego że tak przepisy sprawiały że na jedną salę lekcyjną musiałoby być dwóch maksymalnie Trzech uczniów jednocześnie w tej klasie musiały być dwie trzy osoby które by tych uczniów pilnowały więc on nie ma aż tylu klas strony nie masz tylu nauczycieli którzy byliby w stanie przeprowadzić to nikt nie powiedział zrzucił uczniowie mają ma być zaledwie dwóch uczniów na salę lekcyjną No to jest taki świat portfolio który lepszy mówiący o czym może być 15 m kwadratowych na osobę może próbował to dostosować do tectorum które są w sklepach wielkopowierzchniowych ale my natomiast mówimy wyra prawdopodobnie będą wytyczne które wyraźnie wskazują że w takiej sali może być przynajmniej kilka Może nawet ja kilkunastu uczniów Proszę również przypomnieć że duża część egzaminów odbywa się także na przykład gimnastyczne Gdzie są powierzchnię setkę setek metrów kwadratowych gdy będziemy zbliżali się do terminu egzaminu a także wyraźnie pokażemy Jak stosujemy przepisy dotyczące składu komisji nadzorujących to zgadzam się z panem że gdyby to była taka sytuacja że w jednym czy dwóch uczniów miały być w sali do każdego z nich miał być zespół No to wtedy tak egzaminów nie dałoby się przeprowadzić Skoro jednak wyznaczyliśmy termin to wskażemy takie warunki organizacyjne i sanitarne które pozwolą na przeprowadzeniu tego egzaminu i przy zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa Ten egzamin będzie do przeprowadzenia na pewno nie będzie to tak że z jednej sali będzie mógł siedzieć jeden uczeń z jednym wyjątki jeżeli uczniowie którzy są mają jakieś Choroby przewlekłe i gdzie będzie wyraźne wskazanie medyczne bo wczas możemy sobie wyobrazić żeby w takich szczególnych okolicznościach uczeń miał oddzielną komisję egzaminacyjną żeby nie musiał kontaktować się z pozostałymi z donic